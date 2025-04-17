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17.04.2025  15:41   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники перевірили чистоту дворів Салтівського району: що з'ясувалося (фото)

Комісія КП «Харківблагоустрій» обстежила десятки прибудинкових територій.

Перевірили чистоту дворів Салтівського району комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комісія комунального підпиємства оглянула двори 47 будинків, санітарний стан яких визнали задовільним.
Робітники районної філії щодня наводять у них лад. 
 
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Також, в межах акції «Зелена весна» в Салтівському районі комунальні працівники
 
  • прибрали понад 600 га територій,
  • висадили 41 дерево та 108 кущів,
  • пофарбували більше 8 тис. елементів благоустрою.
  • впорядковують клумби.

Перевірили чистоту дворів Салтівського району комунальники: Новини Харкова

Перевірили чистоту дворів Салтівського району комунальники: Новини Харкова

Перевірили чистоту дворів Салтівського району комунальники: Новини Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські фахівці за минулий тиждень усунули більше 170 витоків газу в житлових будинках.

 

Тэги:  благоустрій, зелена весна, харків
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