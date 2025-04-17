На Харківщині окупанти атакували позиції оборонців Петропавлівки та Загризового

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 17 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог втратив 76 окупантів і 87 одиниць техніки.
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Погода у Харкові буде похмурою протягом більшої частини дня. Сонце з’явиться лише ближче до вечора. Попри хмарність, день обійдеться без опадів.
З 2014 року українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік.
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