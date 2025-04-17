17.04.2025 17:11 Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти атакували позиції оборонців Петропавлівки та Загризового

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 17 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки поблизу Петропавлівки та Загризового.

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На Харківському напрямку на даний час боєзіткнень не відбулося.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог втратив 76 окупантів і 87 одиниць техніки.