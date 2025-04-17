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17.04.2025  17:30   Віталій Хіневич

Стан захворюваності грипом та ГРВІ в Харкові

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 10 по 16 квітня захворіли 1006 осіб.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 не зафіксували.
 
Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ  не було. Для порівняння, за попередній тиждень - з 2 по 9 квітня - на грип та ГРВІ захворіли 1175 осіб.
 
Нагадаємо, що єдиним дієвим способом профілактики COVID-19 та грипу є вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях. Інформацію про найближчі пункти вакцинації можна знайти на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 17 квітня.
 
Тэги:  медицина, харків
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