17.04.2025 17:30 Віталій Хіневич

Стан захворюваності грипом та ГРВІ в Харкові

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 10 по 16 квітня захворіли 1006 осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 не зафіксували.

Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було. Для порівняння, за попередній тиждень - з 2 по 9 квітня - на грип та ГРВІ захворіли 1175 осіб.

Нагадаємо, що єдиним дієвим способом профілактики COVID-19 та грипу є вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях. Інформацію про найближчі пункти вакцинації можна знайти на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням.

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