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17.04.2025  17:46   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують будинки у Холодногірському районі Харкова (фото)

Якими саме роботами займаються фахівці підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

Відновлюють будинки у Холодногірському районі будівельники: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, спеціалісти комунального підприємства і підрядних організацій продовжують ремонтувати покрівлі житлових будинків. Зокрема, роботи проводяться в Холодногірському районі.

Відновлюють будинки у Холодногірському районі будівельники: Новини Харкова

Відновлюють будинки у Холодногірському районі будівельники: Новини Харкова

Відновлюють будинки у Холодногірському районі будівельники: Новини Харкова

Відновлюють будинки у Холодногірському районі будівельники: Новини Харкова

Відновлюють будинки у Холодногірському районі будівельники: Новини Харкова

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники перевірили чистоту дворів Салтівського району.

Тэги:  ремонт, будинки, харків
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