Комунальники ремонтують будинки у Холодногірському районі Харкова (фото)

Якими саме роботами займаються фахівці підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, спеціалісти комунального підприємства і підрядних організацій продовжують ремонтувати покрівлі житлових будинків. Зокрема, роботи проводяться в Холодногірському районі.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники перевірили чистоту дворів Салтівського району.
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Вдалий день для переговорів, організації справ і налагодження стосунків. Ви зможете уникнути конфліктів і грамотно скерувати події у потрібне русло
Погода у Харкові буде похмурою протягом більшої частини дня. Сонце з’явиться лише ближче до вечора. Попри хмарність, день обійдеться без опадів.
З 2014 року українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік.
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