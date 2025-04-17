17.04.2025 17:46 Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують будинки у Холодногірському районі Харкова (фото)

Якими саме роботами займаються фахівці підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, спеціалісти комунального підприємства і підрядних організацій продовжують ремонтувати покрівлі житлових будинків. Зокрема, роботи проводяться в Холодногірському районі.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники перевірили чистоту дворів Салтівського району.