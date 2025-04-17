17.04.2025 17:50

Харків представив проєкти з відновлення

Харків представив своє бачення післявоєнної відбудови на форумі «Recovery Construction Forum Ukraine 2.0», який відбувся напередоні в Києві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Захід об’єднав представників уряду, місцевої влади, міжнародних організацій та бізнесу задля обговорення практичних рішень щодо відновлення критичної та соціальної інфраструктури в Україні.

Радник Харківського міського голови Тетяна Столяренко виступила з презентацією, в якій акцентувала увагу на важливості комплексного підходу до відновлення - від модернізації мікрорайонів до впровадження найкращих світових практик у міське планування.

«Швидке відновлення соціальної інфраструктури та реновація мікрорайонів - це основа для створення комфортного середовища, де кожен мешканець може реалізувати свій потенціал, працювати та жити в сучасних умовах», - наголосила вона.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про плани щодо будівництва підземного дитсадка.