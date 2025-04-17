Харків представив проєкти з відновлення

Харків представив своє бачення післявоєнної відбудови на форумі «Recovery Construction Forum Ukraine 2.0», який відбувся напередоні в Києві.
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Вдалий день для переговорів, організації справ і налагодження стосунків. Ви зможете уникнути конфліктів і грамотно скерувати події у потрібне русло
Погода у Харкові буде похмурою протягом більшої частини дня. Сонце з’явиться лише ближче до вечора. Попри хмарність, день обійдеться без опадів.
З 2014 року українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік.
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