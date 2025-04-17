17.04.2025 16:15 Віталій Хіневич

Ігор Терехов розповів про плани щодо будівництва підземного дитсадка

Фахівці розробляють проєктно-кошторисну документацію для будівництва дитячого садка під землею.

Про це сьогодні, 17 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Підземний дитячий садок - амбітний і важливий проєкт. Зараз ми розробляємо проєктно-кошторисну документацію. Це складне завдання, адже подібні об’єкти ще не зводилися. Після завершення цього етапу почнемо будівництво.

Для нас принципово важливо, щоб дошкільнята мали змогу відвідувати дитсадок і спілкуватися одне з одним у безпечних умовах», - наголосив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що завдяки диференційованій системі оповіщення тривалість повітряних тривог у місті скоротилася на 168 годин за сім тижнів.