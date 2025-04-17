17.04.2025 10:06 Рита Парфенова

На Харківському напрямку ворог втратив 76 окупантів і 87 одиниць техніки

У зоні відповідальності ОТУ "Харків" минулої доби українські військові знищили десятки ворожих дронів, техніки та укріплень.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 17 квітня 2025 року ситуація в операційній зоні Оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною, однак істотних змін не зазнала.

За минулу добу противник здійснив 811 обстрілів по позиціях українських військ і застосував 118 дронів-камікадзе. Водночас обидві спроби прорвати оборону поблизу Вовчанська та села Западне були рішуче відбиті Силами оборони.

Втрати ворога за добу склали 76 осіб, з яких 33 – безповоротні. Також знищено або пошкоджено 87 одиниць техніки, зокрема танк, 5 артилерійських систем, 27 автомобілів, 9 одиниць спеціальної техніки та 45 безпілотників.

Крім того, ліквідовано 98 укриттів противника, два склади з боєприпасами та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Сили оборони України впевнено контролюють ситуацію і продовжують завдавати втрат окупантам, виконуючи завдання з оборони держави.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині та Куп’янщині відбили сім штурмів ворога за добу.