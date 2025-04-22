22.04.2025 12:51 Рита Парфенова

У Харкові встановили новий насос на водопровідній станції, що обслуговує три райони міста

На одній із ключових водопровідних станцій Харкова встановили сучасний насосний агрегат, який забезпечить надійне водопостачання жителям Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальне підприємство «Харківводоканал» продовжує модернізувати водопровідні насосні станції міста. На одній із таких станцій, яка забезпечує водою мешканців Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів, встановлено сучасний насосний агрегат. Обладнання допоможе економити електроенергію та працюватиме навіть в умовах надзвичайних ситуацій.

Як повідомив начальник насосної станції Євген Мацюк, монтаж обладнання вже майже завершено. Фахівці наразі підключають електрифіковані системи, після чого розпочнуться пусконалагоджувальні роботи. Це вже другий насос, встановлений на цій станції в межах міжнародної допомоги.

Новий агрегат має високі технічні показники та забезпечує суттєву економію електроенергії, що особливо важливо в умовах постійних загроз енергосистемі.

Окрім того, триває планова підготовка об’єкта до осінньо-зимового періоду 2025–2026 років. Проводиться технічне обслуговування, профілактика обладнання, упорядковуються приміщення. Персонал відпрацьовує алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій, пов’язаних із воєнною агресією.

Такі заходи дозволяють забезпечити безперебійне водопостачання навіть за найскладніших умов.

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