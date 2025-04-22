22.04.2025 12:50 Віталій Хіневич

Бювети з безкоштовною водою встановлюватимуть у Харкові

Міська влада Харкова працює над облаштуванням бюветів у різних районах, де мешканці зможуть безкоштовно набирати питну воду.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що це не конкуренція для приватного бізнесу, а лише альтернатива для споживачів. Так, для початку в місті планують встановити 29 таких бюветів.

«Проєкт реалізовується за кошти міського бюджету. Також маємо домовленості про фінансування з міжнародними партнерами. Зараз ми завозимо обладнання, проводимо комунікації в цих бюветах. Упродовж кількох місяців вони запрацюють. У районах, де буде великий попит на таку послугу, будемо збільшувати кількість точок», - розповів мер.

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