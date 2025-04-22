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22.04.2025  12:30   Віталій Хіневич

Пошкоджено 55 приватних будинків: ворог атакував Куп'янськ

Ворог атакував Куп’янськ КАБами. Внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок ворожого удару 4 керованими авіаційними бомбами зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків. 
 
Фото надали у ХОВА
 
Поранення отримали 4 людей. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
 
Фото надали у ХОВА
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок авіаудару по житловому сектору в Гороховатці зруйновані й пошкоджені будинки, магазини, пошта. 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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