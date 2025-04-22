22.04.2025 12:28 Рита Парфенова

Юні художники з Харкова представили свої роботи в Ризі на виставці «100 картин дітей Незламної України»

У латвійській столиці відкрилася виставка дитячого мистецтва, де юні харків’яни разом з іншими учасниками проєкту «Діти та мистецтво для України» показали свої картини, створені попри війну. Захід став частиною культурного марафону та подякою світу за підтримку України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у латвійському місті Рига, в Українському домі, відбулося урочисте відкриття виставки «100 картин дітей Незламної України». Серед учасників – юні харків’яни, вихованці Дитячої художньої школи №2 ім. П. О. Левченка. Вони представили свої роботи, створені в межах Всеукраїнського благодійного пленеру «Діти та мистецтво для України».

Проєкт реалізовано як частину Міжнародного марафону культурної дипломатії, що триває в країнах Балтії. Його мета – не лише підтримка талановитих дітей, які продовжують творити в умовах війни, а й промоція української культури за кордоном та висловлення вдячності міжнародним партнерам за солідарність із нашою країною.

На відкритті заходу були присутні міністр культури Латвії Агнесе Лаце, посол України в Латвії Анатолій Куцевол, представники української громади, освітніх закладів і культурних організацій. Виставка викликала щирий інтерес і стала символом стійкості українського духу через мистецтво дітей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові пройде виставка робіт учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Ю. Рєпіна «Традиції Великодня».