08.11.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Харківська область долучилася до фотопроєкту «Україна: культурне пробудження»

Проєкт фотографа із Франції Майкла Гаррета «Україна: культурне пробудження» стартував у Харківській області в листопаді, повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська, передає РЕДПОСТ .

«Вдячні за таку увагу до Харківщини. Мета проєкту – показати західному світу українську ідентичність в її історичній неперервності та сучасному прояві, представити зріз російсько-української війни через особисті історії людей. Наш регіон має багате культурне надбання і, безперечно, на долі кожного з жителів області залишила свій відбиток збройна агресія рф», - зазначила Віта Ковальська.

У реалізації цього творчого задуму взяли участь жителі регіону, які зазнали втрат від цієї війни. Водночас своїми історіями поділились українці, які пережили Голодомор, Другу світову війну, народні співці та майстри народних інструментів, писанкарки, ліжникарки та інші. Експедиція побувала в селах Дергачівської, Савинської, Слобожанської, Мереф’янської, Шевченківської громад.

Фотопроєкт реалізується спільно з Національним центром народної культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ). На Харківщині консультаційну та організаційну допомогу в реалізації проєкту надає Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва.

Результатом проєкту стане фотовиставка, покази якої вже заплановано, крім України, у Франції та Великій Британії.

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