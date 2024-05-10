Північне сяйво над Харковом. Немовірні фото рідкісного атмосферного явища

Увечері у п'ятницю, 10 травня, у Харкові спостерігалося надзвичайно рідкісне атмосферне явище. Харків'яни змогли побачили небо, яке було забарвлене яскраво-рожевим кольором.
Наш фотокореспондет зафільмував незвичне для наших широт явище.
За інформацією астронома Володимира Кажанова, причиною цього явища був викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня.
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Довідка: полярне сяйво - атмосферне оптичне явище. Під час нього верхні шари атмосфери Землі світяться через взаємодію нашої магнітосфери із зарядженими частинками сонячного вітру.
День обіцяє тішити звичайними життєвими радощами. Стережіться солодкого і уникайте серйозних планів. Кохання та романтика на піку.
Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Щорічно 10 травня у світі проводять День руху для здоров’я.
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