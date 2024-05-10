10.05.2024 23:30 Василь Голосний

Північне сяйво над Харковом. Немовірні фото рідкісного атмосферного явища

Увечері у п'ятницю, 10 травня, у Харкові спостерігалося надзвичайно рідкісне атмосферне явище. Харків'яни змогли побачили небо, яке було забарвлене яскраво-рожевим кольором.

Наш фотокореспондет зафільмував незвичне для наших широт явище.

За інформацією астронома Володимира Кажанова, причиною цього явища був викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня.

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Довідка: полярне сяйво - атмосферне оптичне явище. Під час нього верхні шари атмосфери Землі світяться через взаємодію нашої магнітосфери із зарядженими частинками сонячного вітру.

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