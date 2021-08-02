02.08.2021 17:59 Дмитрий Колоней

Северные сияния и другие необычные явления в Харькове - испуг и восхищение горожан

Редкое атмосферные явление в истории Харькова.



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Как отмечает РЕДПОСТ, в Харькове не раз имели иместо разные необычные явления, которые, казалось бы, Первой столице произойти не могут.

Среди них - наюблюдаемое харьковчанами 31 июля 1860 года северное или полярное сияние. Несмотря на то, что описания именно этого события до нас не дошло, сохранились свидетельства о других аналогичных явлениях.

Так во время северного сияния 1848 года, первое, что было слышно после его появления на северо-восточной части неба, были обеспокоенные восклицания горожан, принимавших багровый цвет полярного сияния за зарево гигантского пожара. Придя в себя, жители, задрав головы, рассматривали одно из красивейших явлений природы. Показывались и исчезали столбы. Сначала бледной полоской. Затем краснели и расширялись, размножаясь в виде сияния. В 1848 году сияние длилось 6 октября с 21.40 до 22.15, исчезнув с восходом луны.

В1869 году харьковчанам также удалось полубоваться красотами полярного сияния. Оно, кстати, здорово подпортило работу телеграфистам. В Петербурге, где оно также наблюдалось с 3-х дня до 3-х ночи, десятки телеграф оказались не отправленными из-за помех на линии.

В 1843 году два явления природы приковали внимания харьковчан.

На протяжении почти двух дней в марте 1843 года – жители города гадали о том, что за яркая белая полоса видна при захождении солнца в юго-западной части неба. Начинавшаяся близ Солнца, она простиралась почти до полосы горизонта, расширяясь по мере приближения к нему. С захождением солнца явление исчезало. С появлением полосы прежняя теплая погода переменилась на холодную, а температура опустилась не больше не меньше как до –10 градусов по Цельсию. Люди ломали голову над загадкой, с любопытством и опаской поглядывая на небо. Одной из выдвинутых тогда версий была о том, что это – хвост пролетающей кометы. Но это было еще не все.

Произвело впечатление и другое явление, увиденное в июле. Теперь уже – в Основе. Его заметили 17 июля в 10.20 утра. Около солнца на почти безоблачном небе вырисовывались два круга. Один поменьше, другой – побольше. При этом первый переливался всеми цветами радуги, а второй соприкасался с солнцем. Видны были и слабенькие дуги третьего круга. Круги были видны около получаса, пока пелена облаков не покрыла их полностью. Во время сего действа никаких температурных изменений не было. Однако, как свидетельствует современник, в 4 часа пополудни поднялась ужасная буря, продлившаяся минут 5 и продолжившаяся сильными грозами в разных частях горизонта.

Не отстал по событиям и 1844 год. Так, в одном из уездных городов, в течение ночи земля покрылась странными буграми, появились провалы.

В 1855-м беспокойство народа вызвало «атмосферическое» явление, о котором писали и столичные газеты, где оно также было замечено. По свидетельствам очевидцев 22 июля 1855 года пополудни воздух наполнила особого рода мгла, застлавшая и небо, и землю какой-то сухой синеватой пеленой. Не смотря на то, что на следующий день пошел дождь, пелена оставалась все такой же сухой. Воздух был непрозрачен. Впечатление от явления было «явно не выгодное». «Уныние и страх были общими чувствами всех». К тому же событие совпало с пиком холерной эпидемии в городе, что особенно мрачно влияло на горожан. Пелена начала редеть и исчезла только 25-го числа. Довольно интересны объяснения произошедшего, даваемые народом. Одни, с неодолимой настойчивостью утверждали, что оно – от какого-то жестокого сражения в Крыму (тогда ведь шла Крымская война), решив свериться с газетами. Иные были уверены, что где-то горит город или леса. Они вспоминали, как до Харькова будто бы доходил дым от Московского пожара в 1812 году.

Напомним, ранее мы писали о том, какими популярными и оригинальными именами называли младенцев в первой половине 2021 года в Харькове и Украине.