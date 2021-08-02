02.08.2021 17:46 Евгений Клочко

Как будет выглядеть транспортная развязка на Белгородском шоссе (фото)

Расширить проезжую часть планируется на пересечении ул. Академика Проскуры и ул. Чкалова (на повороте с Белгородского шоссе). Сейчас на этом месте расположен островок с вывеской «ХАРТРОН».

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , перекресток улиц Академика Проскуры, Чкалова с Белгородским шоссе напоминает строительную площадку. Дорожники проводят здесь комплексную реконструкцию с заменой коммунальных сетей, расширением проезжей части. И что самое главное - схема движения для транспорта будет изменена.

Работы по реконструкции ведутся сразу на трех стратегически важных участках. Так, для удобства автомобилистов, которые будут пересекать перекресток, направляясь в поселок Жуковского и Салтовку, или двигаться в сторону центра Харькова - Белгородское шоссе расширяют.

"Дополнена одна полоса, что значительно увеличит количество проходимого автотранспорта. Произведены замены подземных коммуникаций: это сети связи, электричества, дополнена ливневая канализация для более лучшего сбора поверхностных дождевых вод. Также устроены остановочные карманы, - рассказал Сергей Дорошенко, начальник управления капитального строительства.

Также отмечается, что будут установлены светофорные объекты, для регулирования движения на данном сложном перекрестке. По словам специалистов, все эти мероприятия позволят увеличить проходимость автотранспорта на этом участке дороги.

Для обустройства новой схемы движения на перекрестке, часть елей, которые росли по центру островка, пришлось пересадить , остальные убирать не будут, сообщили в профильном управлении. Завершить реконструкцию этого перекрестка с заменой уличного освещения и всех транспортных сетей, городские службы обещают до конца августа.

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