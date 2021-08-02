Главная Новости Харькова Спорт Синхронистки Федина и Савчук показали третий результат на Олимпиаде в Токио
02.08.2021  17:02   

Синхронистки Федина и Савчук показали третий результат на Олимпиаде в Токио

Харьковские спортсменки успешно прошли первый этап в артистическом плавании и вышли в финал соревнований.


Марта Федина и Анастасия Савчук / olympics.com
Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук очень удачно выступили в первом раунде квалификации в артистическом плавании на Олимпиаде в Токио. По сумме очков у них третий результат, что позволило им выйти в финал соревнований. 
 
Олимпийские медали в синхронном плавании будут разыграны по сумме произвольной и технической программы. Финал произвольной программы дуэтов состоится 4 августа, а с технической программой синхронистки выступят завтра – 3 августа.
 
Напомним, что Федина и Савчук – действующие вице-чемпионки Европы в этой дисциплине.
Тэги:  синхронное плавание, харьков
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