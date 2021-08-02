02.08.2021 17:02

Синхронистки Федина и Савчук показали третий результат на Олимпиаде в Токио

Харьковские спортсменки успешно прошли первый этап в артистическом плавании и вышли в финал соревнований.



Марта Федина и Анастасия Савчук / olympics.com

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук очень удачно выступили в первом раунде квалификации в артистическом плавании на Олимпиаде в Токио. По сумме очков у них третий результат, что позволило им выйти в финал соревнований.

Олимпийские медали в синхронном плавании будут разыграны по сумме произвольной и технической программы. Финал произвольной программы дуэтов состоится 4 августа, а с технической программой синхронистки выступят завтра – 3 августа.

Напомним, что Федина и Савчук – действующие вице-чемпионки Европы в этой дисциплине.