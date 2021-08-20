Харькову 367: призерки Олимпиады 2020, синхронистки Первой Столицы поздравили город с праздником (видео)

Светлана Саидова, заслуженный тренер Украины по синхронному плаванию, наставница спортсменок, прославляющих Харьков на спортивных аренах мира.
Харьковские синхронистки, бронзовые призерки Олимпиады 2020 в Токио, Чемпионы и призеры первенства мира - гордость Харькова. Успех девушек - уникален для Украины. За этими успехами - ежедневные тренировки девушек, их талант и, конечно, труд тренера.
Наставник девушек - заслуженный тренер Украины по синхронному плаванию Светлана Саидова подчеркивает уникальность того, что сборная Украины по синхронному плаванию полностью укомплектована харьковчанками. "И мы этим гордимся, - отмечает тренер, - "Сегодня наши спортсменки имеют очень много наград, в том числе - высшего достоинства, Есть преемственность, традиции. Все они, вместе со мной и с нашими тренерами любят Харьков".
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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