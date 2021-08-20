Главная ВИДЕО Харькову 367: призерки Олимпиады 2020, синхронистки Первой Столицы поздравили город с праздником (видео)
20.08.2021  19:49   

Харькову 367: призерки Олимпиады 2020, синхронистки Первой Столицы поздравили город с праздником (видео)

Светлана Саидова, заслуженный тренер Украины по синхронному плаванию, наставница спортсменок, прославляющих Харьков на спортивных аренах мира.


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Харьковские синхронистки, бронзовые призерки Олимпиады 2020 в Токио, Чемпионы и призеры первенства мира - гордость Харькова. Успех девушек  - уникален для Украины. За этими успехами - ежедневные тренировки девушек, их талант и, конечно, труд тренера.  

Наставник девушек - заслуженный тренер Украины по синхронному плаванию Светлана Саидова подчеркивает уникальность того, что сборная Украины по синхронному плаванию полностью укомплектована харьковчанками. "И мы этим гордимся, - отмечает тренер, - "Сегодня наши спортсменки имеют очень много наград, в том числе - высшего достоинства, Есть преемственность, традиции. Все они, вместе со мной и с нашими тренерами любят Харьков".  

Тэги:  олимпиада 2020, синхронное плавание, харьков, праздник, саидова
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