Главная Новости Харькова Спорт Харьковские синхронистки - в тройке сильнейших на Олимпиаде
06.08.2021  16:19   

Харьковские синхронистки - в тройке сильнейших на Олимпиаде

Сборная Украины, целиком состоящая из харьковских спортсменок, заняла третье место после технической программы групп.


//kharkivoda.gov.ua
Как сообшает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, харьковские синхронистки Анастасия Савчук, Марта Федина, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник, Елизавета Яхно, Марина Алексеева, Владислава Алексеева и Алина Шинкаренко получили от судей 94.2685 балла.
 
Подопечные главного тренера сборной Светланы Саидовой вновь смогли превзойти результат своих основных конкуренток - сборной Японии (93.3773 балла).
 
Лучший результат в технической программе был у спортсменок из команды ОКР (97.2979 балла), а второе место заняли китаянки (96.2310 балла).
 
7 августа на Олимпиаде синхронистки представят свою произвольную программу и по сумме двух программ определятся победители и призеры этих соревнований, которые начнутся в 13:30 по киевскому времени.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что дуэт харьковчанок Марты Фединой и Анастасии Савчук завоевал историческую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио.
 
Тэги:  синхронное плавание, олимпиада 2020, харьков, сборная, украина, савчук, федина, сидоренко, резник, яхно, алексеева, шинкаренко
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.08 Спорт Дуэт харьковчанок Марты Фединой и Анастасии Савчук завоевал историческую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио 02.08 Спорт Синхронистки Федина и Савчук показали третий результат на Олимпиаде в Токио 20.07 Спорт Харьковские синхронистки отправляются на Олимпиаду в Токио
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 