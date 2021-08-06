Харьковские синхронистки - в тройке сильнейших на Олимпиаде

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 6 августа Гороскоп едва ли позволит вам усидеть дома – одна только мысль о том, чтобы провести день в четырех стенах, способна будет вызвать в вашей душе бунт. Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 августа 6 августа погода в Харьковской области будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона с центром над Беларусью и странами Балтии. Усилится влияние сухой и жаркой воздушной массы с юго-востока, поэтому ожидается повышение температуры.