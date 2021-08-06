06.08.2021 15:48

Афера рейдеров на 36 миллионов: в Харькове со счета бизнес-леди исчезло состояние (фото)

Рейдеры захватили активы харьковского сельхозпредприятия.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайты Прокуратуры Нацполиции , 4 августа 2021 года бизнесвумен, являющаяся совладелицей и генеральным директором одного из харьковских частных сельскохозпредприятий получила кране неожиданное и неприятное смс-сообщение о том, что с ее личного счета в банке сняты 36 млн. грн. Так как директор предприятия не проводила никаких финансовых операций, женщина обратилась в отделение банка, где ей сообщили, что деньги списаны в рамках исполнительного производства.

Банк сообщил, что деньги с счета женщины списаны на основании постановления, которое в адрес финансового учреждения прислал частный исполнитель.

Из предоставленных банком документов установлено, что незнакомый директору предприятия человек предоставил частному исполнителю поддельную исполнительную надпись. Документ был заверен одним из киевских нотариусов, находящимся в розыске. Согласно исполнительной надписи в 2019 году женщина якобы заключила договор займа на 36 млн грн с этим человеком, однако на момент «заключения» договора потерпевшая находилась в Германии.

На основании поддельного договора займа, частный исполнитель открыл исполнительное производство и предоставил в банк документы для списания средств со счета юридического лица.

По данным следствия, мужчина получил на свой счет 33 млн грн, а другая часть денег была переведена на счет частного исполнителя в качестве вознаграждения.

5 августа 2021 года при попытке снятия указанной суммы средств в отделении одного из киевских банков мужчина и еще два человека, причастных к рейдерскому захвату активов предприятия в 2019 году, задержаны. По данному факту обвинительный акт по рейдеров сейчас находится на рассмотрении в суде.

Предварительно установлено, что в 2014 году мужчина-заимодавец был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания за умышленное убийство и в 2020 году осужден за незаконный оборот наркотических средств.

Организаторам аферы светит лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.о процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Источник: Прокуратура, ГУ Нацполиции

мошенничество, харьков, рейдеры Тэги: афера