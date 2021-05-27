В Харькове задержали группировку рейдеров. Новости Харькова

27.05.2021 18:59

Захватывали сельхозпредприятия: В Харькове задержали группировку рейдеров (ФОТО)

Пиратские захваты нанесли более 200 миллионов убытков.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, копы задержали преступную группировку, которая захватывала сельскохозпредприятия.

Установлено, что в банду входили 11 человек за 2013-2018 годы, используя фальшивые документы, похищенные печати и штампы, завладели тремя предприятиями и их техникой, заранее создав собственные предприятия, на которых и использовали отобранное.

Общий ущерб составляет более 200 000 000 гривен.

27 мая 20201 года в Харькове и области копы провели более 20 обысков по месту жительства фигурантов, в офисах и на предприятиях, изъяв множество захваченной техники.

Рейдерам светит до десяти лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.