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27.05.2021  18:59   

Захватывали сельхозпредприятия: В Харькове задержали группировку рейдеров (ФОТО)

Пиратские захваты нанесли более 200 миллионов убытков.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, копы задержали преступную группировку, которая захватывала сельскохозпредприятия.
 
Установлено, что в банду входили 11 человек за 2013-2018 годы, используя фальшивые документы, похищенные печати и штампы, завладели тремя предприятиями и их техникой, заранее создав собственные предприятия, на которых и использовали отобранное. 
 
В Харькове задержали группировку рейдеров. Новости Харькова
 
В Харькове задержали группировку рейдеров. Новости Харькова
 
 
Общий ущерб составляет более 200 000 000 гривен.
 
27 мая 20201 года в Харькове и области копы провели более 20 обысков по месту жительства фигурантов, в офисах и на предприятиях, изъяв множество захваченной техники. 
 
В Харькове задержали группировку рейдеров. Новости Харькова
 
Рейдерам светит до десяти лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
 
В Харькове задержали группировку рейдеров. Новости Харькова
 
В Харькове задержали группировку рейдеров. Новости Харькова
 
В Харькове задержали группировку рейдеров. Новости Харькова
 
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
 
Ранее мы писали о рейдерских захватах квартир, о попытке пиратского захвата Института растениеводства, рейдерских войнах под Харьковом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  рейдеры, захваты предприятий, харьков, пиратские захваты, нападения, рейдерские войны
 
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