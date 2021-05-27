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27.05.2021  17:41   

Игорь Терехов: В Харькове лучшие условия для инвесторов

Исполняющий обязанности городского головы выразил заинтересованность в приходе инвестиций в Харьков.


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Об этом и.о. мэра заявил на инвестиционном форуме UkraineInvest в Днепре, сообщает РЕДПОСТ.
 
«Я хотел бы процитировать английскую пословицу, что «деньги любят тишину». В этом плане Харьков – тихий, спокойный, толерантный город. Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы приходили в город Харьков. И каждому инвестору мы гарантируем, прежде всего, спокойствие, мы гарантируем, что городская власть будет сопровождать всех инвесторов, какие бы инвестиции не приходили в город Харьков. Начиная от маленькой кофейни и заканчивая крупным бизнесом, в том числе, и самолетостроением.
 
 
Мы заинтересованы, мы в этом плане – город номер один в Украине», – подчеркнул Игорь Терехов.
 
Руководить города также отметил, что Харьков всегда готов к сотрудничеству и уже славится своей длительной историей взаимодействия с крупными международными инвесторами. К примеру, сейчас в Харькове совместно с Европейским банком реконструкции и развития реализуется крупномасштабный проект по строительству двух новых станций метро.
 
Напомним, строительство новых станций Алексеевской линии Харьковского метрополитена должно начаться до конца лета 2021 года.
 
Тэги:  игорь терехов
 
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