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09.09.2021  14:59   Дмитрий Колоней

Задержание банды рейдеров: в Харькове проведены масштабные обыски (фото, видео)

В Харькове полицейские сообщили о подозрении 13-ти участникам группировки.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайты Нацполиции и Прокуратуры, в апреле 2021 в центре Харькова силовики задержали двух организаторов и трех участников преступной банды, которые требовали от местного фермера 700 000 долларов США. Стремясь запугать мужчину, они оставляли ему ритуальную атрибутику.  В ходе следствия полицейские установили и других членов группы. 
 
8 сентября 2021 года оперативники, следователи при поддержке полка полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам хранения контрафактной продукции, по местам проживания членов банды и в их автомобилях.
 
Обнаружены почти полмиллиона гривен, табачные изделия без марок акцизного налога на общую сумму более 5 млн. грн., фиктивные печати предприятий, «черновые» записи. Копы также установили каналы финансирования деятельности рейдеров.
 
 
На основании полученных доказательств 13 лицам - организаторам и участникам группировки - было сообщено о подозрении. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. 
 
 
 Часть подозреваемых уже находится под стражей, с остальными - решается вопрос об избрании меры пресечения. 
 
Виновным в вымогательстве светит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
 
 


 
 
Напомним, ранее мы  писали о том, что в Харькове задержали группировку рейдеров, пиратские захваты которых нанесли более 200 миллионов убытков. В банду входили 11 человек.  За 2013-2018 годы, используя фальшивые документы, похищенные печати и штампы, завладели тремя предприятиями и их техникой, заранее создав собственные предприятия, на которых и использовали отобранное. 

 

Тэги:  рейдеры, вымогательство, харьков, захват, угрозы, банда, группировка, группа
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