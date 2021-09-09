09.09.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Задержание банды рейдеров: в Харькове проведены масштабные обыски (фото, видео)

В Харькове полицейские сообщили о подозрении 13-ти участникам группировки.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайты Нацполиции и Прокуратуры, в апреле 2021 в центре Харькова силовики задержали двух организаторов и трех участников преступной банды, которые требовали от местного фермера 700 000 долларов США. Стремясь запугать мужчину, они оставляли ему ритуальную атрибутику. В ходе следствия полицейские установили и других членов группы.

8 сентября 2021 года оперативники, следователи при поддержке полка полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам хранения контрафактной продукции, по местам проживания членов банды и в их автомобилях.

Обнаружены почти полмиллиона гривен, табачные изделия без марок акцизного налога на общую сумму более 5 млн. грн., фиктивные печати предприятий, «черновые» записи. Копы также установили каналы финансирования деятельности рейдеров.

На основании полученных доказательств 13 лицам - организаторам и участникам группировки - было сообщено о подозрении. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Часть подозреваемых уже находится под стражей, с остальными - решается вопрос об избрании меры пресечения. Виновным в вымогательстве светит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове задержали группировку рейдеров, пиратские захваты которых нанесли более 200 миллионов убытков. В банду входили 11 человек. За 2013-2018 годы, используя фальшивые документы, похищенные печати и штампы, завладели тремя предприятиями и их техникой, заранее создав собственные предприятия, на которых и использовали отобранное.