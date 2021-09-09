09.09.2021 14:30 Евгений Клочко

Все на клубнику: Польша открыла свои границы для украинцев

9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов. Однако для въезда нужно соблюдать определенные условия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Теперь будет сокращен срок 10-дневного карантина в Польше, если у туриста имеется отрицательный результат теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.

От карантина освобождаются следующие лица:

те, кто вакцинирован от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson)

те, кто переболел COVID-19 (при наличии документального подтверждения)

водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, какие вакцины от COVID-19 являются наиболее признанными для путешествий в мире.