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09.09.2021  14:30   Евгений Клочко

Все на клубнику: Польша открыла свои границы для украинцев

9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов. Однако для въезда нужно соблюдать определенные условия.

Польша открыла свои границы для украинцев
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
 
Теперь будет сокращен срок 10-дневного карантина в Польше, если у туриста имеется отрицательный результат теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.
 
От карантина освобождаются следующие лица:
  • те, кто вакцинирован от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson)
  • те, кто переболел COVID-19 (при наличии документального подтверждения)
  • водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, какие вакцины от COVID-19 являются наиболее признанными для путешествий в мире.

Источник:   МИД Украины
 Тэги:  польша, граница, коронавирус
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