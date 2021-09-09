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09.09.2021  14:15   Виталий Хиневич

Неисправность в авто стала причиной задержания наркокурьера в Харькове

Сотрудники патрульной полиции Харькова остановили автомобиль, который двигался с выключенной фарой в темное время суток.

В Харькове поймали наркокурьера
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что ночью 9 сентября патрульные остановили автомобиль марки ВАЗ, который двигался с неисправной фарой.
 
В беседе с водителем сотрудники полиции обнаружили у него признаки наркотического опьянения.
 
Вследствие чего предложили пройти медицинское освидетельствование. 
 
Владелец авто отказался проходить медицинский осмотр, вместо этого предложил патрульным взятку в размере 10 тысяч гривен.
 
В ходе осмотра транспортного средства было выявлено 87 свертков с синтетическим веществом.
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
 
Напомним, в Харькове задержали наркокурьера, который вез наркотики через всю Украину.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, наркотики
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