09.09.2021 14:15 Виталий Хиневич

Неисправность в авто стала причиной задержания наркокурьера в Харькове

Сотрудники патрульной полиции Харькова остановили автомобиль, который двигался с выключенной фарой в темное время суток.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что ночью 9 сентября патрульные остановили автомобиль марки ВАЗ, который двигался с неисправной фарой.

В беседе с водителем сотрудники полиции обнаружили у него признаки наркотического опьянения.

Вследствие чего предложили пройти медицинское освидетельствование.

Владелец авто отказался проходить медицинский осмотр, вместо этого предложил патрульным взятку в размере 10 тысяч гривен.

В ходе осмотра транспортного средства было выявлено 87 свертков с синтетическим веществом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, в Харькове задержали наркокурьера , который вез наркотики через всю Украину.