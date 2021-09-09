Фармацевтический колледж в Харькове празднует 75-летие

Колледж Национального фармацевтического университета торжественно отметил 75-летие со дня основания.
На мероприятии, приуроченном к 75-летию Колледжа и 100-летию НФаУ студентов и преподавателей учебного заведения поздравил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов, сообщил корреспондент РЕДПОСТ.
«Говорят, что Харьков столица фармацевтики — и это не случайно. Ведь у нас есть колледж, есть университет, есть предприятия, работающие в этой отрасли. Жизнь всегда ставит перед нами вызовы. Вызов пандемии очень серьезный. Но мы понимаем, что этот этап пройдет — в том числе, благодаря вашим знаниям, благодаря вашему опыту, благодаря вашим мозгам мы можем спасать жизни людей. А это очень дорогого стоит», — обратился к студентам Игорь Терехов.
Колледж работает в структуре НФаУ — единственного профильного университета в стране — и ежегодно выпускает 800 высококлассных фармацевтов. Он ведет свою историю с 1946 года, когда в городе начал работать Харьковский химико-индустриальный техникум.
«Мне приятно, что на протяжении всех лет наш колледж ни разу не бросил тень на свое имя. Это говорит о том, что с течением времени не меняется ничего: наши преподаватели будут так же ответственно, качественно и творчески готовить молодежь к фармацевтике», — заявила ректор НФаУ Алла Котвицкая.
Ректор также объявила, что сегодняшняя встреча открывает торжества по случаю столетнего юбилея Университета.
НфаУ стабильно входит в топ медицинских вузов по академическому рейтингу IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence и центра «Євроосвіта». Он был первым фармацевтическим институтом в Украине и остается единственным профильным вузом по сей день.
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