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09.09.2021  13:45   Виталий Хиневич

В Харькове учителей протестируют на наличие антител к COVID-19

В Харькове сотрудники школ и дошкольных учебных учреждений смогут бесплатно сделать тест на наличие антител к COVID-19

Учителей Харькова проверят на антитела
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что проверить наличие антител можно в лаборатории Института микробиологии и иммунологии имени И. И. Мечникова.
 
Светлана Горбунова-Рубан отметила, что на данный момент, по имеющимся данным, иммунитет к коронавирусу имеют 24% работников учебных учреждений.
 
Но данный показатель не отражает реальную ситуацию, так как болезнь могла пройти бессимптомно.  
 
Также обследовать на наличие антител в дальнейшем планируется и медицинских работников. 
 
«Есть врачи, которые не болели, но постоянно контактировали с инфицированными, работали в ковидних отделениях. Они заработали иммунитет, получив малые дозы вируса», - сообщила заместитель городского головы.
 
Напомним, более 50 тысяч человек были привиты тремя видами вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Харькове.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков
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