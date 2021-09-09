09.09.2021 13:45 Виталий Хиневич

В Харькове учителей протестируют на наличие антител к COVID-19

В Харькове сотрудники школ и дошкольных учебных учреждений смогут бесплатно сделать тест на наличие антител к COVID-19

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что проверить наличие антител можно в лаборатории Института микробиологии и иммунологии имени И. И. Мечникова.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что на данный момент, по имеющимся данным, иммунитет к коронавирусу имеют 24% работников учебных учреждений.

Но данный показатель не отражает реальную ситуацию, так как болезнь могла пройти бессимптомно.

Также обследовать на наличие антител в дальнейшем планируется и медицинских работников.

«Есть врачи, которые не болели, но постоянно контактировали с инфицированными, работали в ковидних отделениях. Они заработали иммунитет, получив малые дозы вируса», - сообщила заместитель городского головы.

Напомним, более 50 тысяч человек были привиты тремя видами вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Харькове.