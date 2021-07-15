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15.07.2021  12:18   

Стало известно, сколько человек вакцинировали в Харькове

Более 50 тысяч человек были привиты тремя видами вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Харькове.

Сколько человек привили от коронавируса в Харькове с начала вакцинации
 
С 29.03.2021 в городе Харькове в 34 учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, открыты пункты вакцинации от COVID-19. Об этом РЕДПОСТ стало известно в харьковской мэрии. В пунктах прививок при учреждениях здравоохранения медицинские работники проводят вакцинацию всех людей в соответствии с этапом проведения иммунизации по предварительной записи.
 
Вакцинация осуществляется силами 42 бригад, которые прошли обучение и получили разрешение на проведение вакцинации.
 
С марта месяца в начали вакцинацию вакциной «AstraZeneca». На сегодня получено вакцины «AstraZeneca» 23 260 доз. Провакцинировано первой дозой 11 610 человек, а вторую получили - 5647 человек.
 
С 19 июня учреждения здравоохранения получают вакцину «CoronaVac». На сегодня получено вакцины в количестве 40 340 доз в 20 170 человек (двукратно с интервалом 14-28 дней), Первую дозу получили уже 158 637 человек. Полностью закончили вакцинацию (две дозы) - 9188 человек.
 
Со 2 июня начались поставки вакцины «Pfizer», получили 40 554 доз. Вакцинировано первой дозой 17856 человек, закончили вакцинацию - 9499 человек.
 
Всего первую вакцинацию тремя вакцинами получили 49 636 человек, на сегодня закончили вакцинацию (2 дозы) 24 334 человек.
 
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Тэги:  харьков, вакцинация
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