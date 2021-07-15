15.07.2021 12:18

Стало известно, сколько человек вакцинировали в Харькове

Более 50 тысяч человек были привиты тремя видами вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Харькове.

С 29.03.2021 в городе Харькове в 34 учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, открыты пункты вакцинации от COVID-19. Об этом РЕДПОСТ стало известно в харьковской мэрии. В пунктах прививок при учреждениях здравоохранения медицинские работники проводят вакцинацию всех людей в соответствии с этапом проведения иммунизации по предварительной записи.

Вакцинация осуществляется силами 42 бригад, которые прошли обучение и получили разрешение на проведение вакцинации.

С марта месяца в начали вакцинацию вакциной «AstraZeneca». На сегодня получено вакцины «AstraZeneca» 23 260 доз. Провакцинировано первой дозой 11 610 человек, а вторую получили - 5647 человек.

С 19 июня учреждения здравоохранения получают вакцину «CoronaVac». На сегодня получено вакцины в количестве 40 340 доз в 20 170 человек (двукратно с интервалом 14-28 дней), Первую дозу получили уже 158 637 человек. Полностью закончили вакцинацию (две дозы) - 9188 человек.

Со 2 июня начались поставки вакцины «Pfizer», получили 40 554 доз. Вакцинировано первой дозой 17856 человек, закончили вакцинацию - 9499 человек.

Всего первую вакцинацию тремя вакцинами получили 49 636 человек, на сегодня закончили вакцинацию (2 дозы) 24 334 человек.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».