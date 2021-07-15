Под Харьковом сгорел гараж с двумя авто, хозяина увезла скорая

Причина возникновения пожара устанавливается.
Около десяти часов вечера 14 июля на улице Титова 8, в Купянске загорелся гараж на территории частного домовладения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
О пожаре сообщили в службу спасения, на тушение выехали 2 отделения пожарных.
На месте огнеборцы выяснили, что в горящем гараже находятся два автомобиля – «Москвич» и «ВАЗ 2111», которые тоже охватило пламя. Площадь пожара составила около 40 кв.м. От высокой температуры в «Москвиче» взорвался газовый баллон.
Для локализации огня пожарным понадобились считанные минуты, в 23:20 пожар был полностью ликвидирован.
В результате пожара пострадал 25-летний мужчина, он получил около 12% ожогов I и II ст. верхних и нижних конечностей. Пострадавшего немедленно госпитализировали в Купянскую городскую больницу.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Харькове идет ликвидация пожара в складском здании по хранению древесины частного предприятия, расположенного на улице Киргизской, 19.
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