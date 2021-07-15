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15.07.2021  08:18   

Что горело ночью на Киргизской: информация ГСЧС (фото)

В ночь на 15 июля спасатели локализовали пожар в частном складском здании с древесиной, сейчас идет его ликвидация


//kh.dsns.gov.ua

Около трех часов ночи 15 июля оператору службы спасения сообщили о пожаре в складском здании по хранению древесины частного предприятия, расположенного на улице Киргизской, 19, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючим материалам.

Учитывая масштаб пожара, ему сразу присвоили повышенный номер сложности и отправили на тушение 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 кв.м. Горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании. На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов и в пять утра локализовали его.

Пожар Харьков горят склады на Киргизской

В Сети ночью распространялась информация о, что горит  подстанция, к счастью, она не подтвердилась. Пожарные предотвратили распространение пламени на электроподстанцию, складское помещение по хранению сырья для изготовления древесностружечной плиты, 2 железнодорожных грузовых вагона с сырьем (по 60 т сырья в каждом) и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

Также на месте пожара спасен 63-летний мужчина - оператор электроподстанции.

Пожар Харьков горят склады на Киргизской

Всего к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 человек личного состава ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Сейчас идет окончательная ликвидация пожара.

Электроподстанция во время пожара была отключена, и часть района Одесской осталась без электричества.Ориентировочное время включения – после 15.00, сообщили в Городской диспетчерской службе.

Пожар Харьков горят склады на Киргизской

Пожар Харьков горят склады на Киргизской

Пожар Харьков горят склады на Киргизской

Пожар Харьков горят склады на Киргизской

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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