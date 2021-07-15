15.07.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 15 июля

Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?

Овен (21 марта – 20 апреля)

Чуть ли не с самого утра Овна ожидает аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Овен в панике не начал хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды советуют Овну действовать стремительно, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Залогом успеха в делах Тельца будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. День тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Телец действует преимущественно ему на нервы – что ж, почему бы и нет? Зато Телец не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов ожидает день, про какие обычно говорят: «Дело спорится». Они будут находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Близнецы вообще не прилагают никаких усилий, однако на самом деле они просто способны хорошо организовать свое время: второстепенные дела Близнецы отложат в сторону, а важные – спокойно решат в течение дня.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет подобен Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Рака такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота – благодаря им, он способен побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: даже если Рак возьмется за три задачи сразу, он сумеет получить отличный результат!



Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, он способен даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды советуют Льву использовать этот талант для того, чтобы изящно «разрулить» самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Ее решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет ее к резкости и безапелляционности, а ее решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды советуют Деве во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Дева не прогадает!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам в делах следует быть как можно внимательнее – особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где их хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Весы к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Весам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью кто-то воспользуется.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с его работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп именно к этому и склоняет Скорпиона. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации – это обогатит Скорпиона новыми знаниями.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды дают Стрельцу парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Стрелец – пылкий энтузиаст своего дела, ему лучше работать в автоматическом «конвейерном» режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. «Не усложняй!» – девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Стрельца полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и – именно такой день.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Козерог сможет без труда улаживать дела, на которые в другое время он потратил бы весь дар своего красноречия – причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Козероги! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой – и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды обещают Водолею отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Водолей удивится тому, сколько у него найдется сторонников! Если же он запустит новый проект, его ждут замечательные перспективы. Другими словами, Водолею дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Рыб позавидует сам Нострадамус! Зато им прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды советуют Рыбам в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать «на автомате» или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.