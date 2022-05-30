30.05.2022 06:57 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну не стоит браться за крупные проекты с участием других – ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого Овен может хотя бы немного положиться, – это он сам, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает. И где ему при всем желании никто не сможет помешать.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Тельца к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, – а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на «ура». Другими словами, Тельцу не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций – и люди за ним охотно пойдут!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Близнецы считали давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Близнецам стоит держать руку на пульсе и быть готовыми к любым неожиданным поворотам.



Рак (22 июня – 23 июля)

День не склоняет Рака анализировать или вдаваться в подробности. Рак может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды предупреждают его, что полагаться на интуицию не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, Раку не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву надо быть трижды осторожным – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Льву покажется, что шанс сам плывет к нему в руки, ему не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Лев сможет вернуться к тому, что задумал.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Энтузиазм Девы способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Дева со своим усердным рвением может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все ее начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды советуют Деве поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Девы активности, стараться не проявлять излишнего рвнения.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам расслабиться и как следует отдохнуть. Им это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Весам придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Весы это не тяготит: уже на днях они возьмутся за дела с новыми силами!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ему все безразлично! На самом же деле эмоции Скорпиона притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив – взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, небольшая авантюра пойдет Скорпиону на пользу, вернув ему свежее восприятие «здесь и сейчас».



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любой механизм, винтиком которого является Стрелец (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Стрельца, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет ожидать от Стрельца подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды категорически не рекомендуют Козерогу действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Козерог захочет решить какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Водолею достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам не стоит полагаться только на себя – самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Рыбы могут легко не заметить того, что находится прямо у них перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Рыб отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать их, Рыбы станут куда более внимательными и менее рассеянными.