30.05.2022 07:33 Рита Парфенова

30 мая: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

30 мая отмечается День женской эмансипации или, как его еще называют, День эмансипе.

Эмансипация женщин – это предоставление женщинам равноправия в общественной, трудовой и семейной жизни. Равноправие предполагает право женщин на образование, право выбирать и быть избранным в государственные органы власти, право на труд и равную зарплату с мужчинами. Есть две версии возникновения этого праздника, первая – в этот день в 1431 году была сожжена на костре Жанна Дарк, вторая – в 1932 году 30 мая в Германии был принят «Закон о юридическом положении женщин-чиновников».



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30 мая проводится Международный день объятий вашей кошки. Исследования показывают, что тесный контакт с кошкой укрепляет иммунную систему. А еще объятия вашего кошачьего друга чрезвычайно эффективны для облегчения симптомов, связанных с серьезными заболеваниями, помогают при одиночестве, депрессии, тревоге и стрессе, что невероятно актуально в наше нелегкое время.



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30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. По данным эпидемиологических исследований, в настоящее время более 40% населения имеют признаки аллергии. Речь уже может идти о неинфекционной пандемии: каждый третий человек болен аллергическим ринитом и почти каждый десятый — бронхиальной астмой.

Приметы дня

30 мая в народном календаре носит название Евдокия Свистунья.



В старину 30 мая люди занимались окучиванием посаженного картофеля и молились о дожде. Чтобы с небес "пролилась" вода, произносили особые заговоры и совершали разные обряды. Например, следовало выйти в чистое поле и раскланяться на четыре стороны, а после взять осиновую ветвь, обтесать ее и воткнуть в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.

Что нельзя делать 30 мая

в этот день запрещено пить алкоголь.

нельзя обижать женщин, особенно пожилых, иначе женские слезы потом горько аукнутся обидчику.

запрещено срезать цветы кувшинок, поскольку придет беда от водяной нечисти (русалок).

Также в этот день...

30 мая 1593 года, если верить некоторым источникам, под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марло. Есть версия, что на самом деле Марло избежал смерти и недоброжелателей и продолжил писать стихи, но уже под именем Вильям Шекспир.



1631 – во Франции вышла газета под названием «La Gazette». Ее издателем стал дворянин Т.Ренодо, получивший патент на распространение новостей по территории Франции, а само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в 16 веке за рукописный листок новостей. Вот так с легкой руки Ренодо слово «газета» и вошло в обиход, оставшись во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания.



1853 – родился Винсент Ван Гог, голландский живописец, рисовальщик, офортист и литограф, один из крупнейших представителей постимпрессионизма.



1896 – первая автоавария в Нью-Йорке. Автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста сломана нога.



1953 – в журнале Nature была опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК – двойную спираль.



1992 – в Киеве создана музыкальная группа «Грин Грей».



2000 - в день похорон украинского композитора Игоря Белозира, умершего от травм, полученных в драке с российскими шовинистами, на улицы Львова вышли более 100 тысяч человек.

Именины отмечают:

Адриан, Афанасий, Евдокия, Евфросиния, Степан.