24.01.2023 07:30 Рита Парфенова

24 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.





Свято встановлено згідно з указом Президента 22 листопада 2018 року. Дата обрана не випадково: саме 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки. Відтоді у складі Політичного департаменту Директорії УНР почав працювати відділ закордонної інформації з метою проведення розвідувальної роботи щодо активно діючих проти УНР ворогів, а також стосовно країн – потенційних супротивників.



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Цього дня 1922 року власник магазину солодощів у місті Онава (штат Айова, США) Християн Нельсон отримав патент на ескімо. І хоча його історія налічує вже кілька тисячоліть (є думка, що вже у Стародавньому Римі імператор Нерон дозволяв собі подібний холодний десерт), але Днем народження ескімо прийнято вважати саме 24 січня – бо запатентувати його здогадався першим Нельсоном. Свій винахід він назвав «ескімо-пай» – пиріжок ескімосу.



У Міжнародний день ескімо всі любителі цих ласощів можуть з'їсти його з особливим змістом, відсвяткувавши таким чином це свято. Головне пам'ятати, що за чинними стандартами ескімо може бути тільки на паличці та в глазурі, інакше це не ескімо.

Прикмети дня

24 січня православні в Україні відзначають пам'ять преподобного Антиохійського Феодосія. У народному календарі ця дата відома як Феодосій-вісник, тобто перший весняний провісник.



Згідно з народними повір'ями, 24 січня не можна користуватися гострими предметами, бути брудним, сперечатися, переїжджати або переходити на іншу роботу, фотографуватися, хвалитися, стригти нігті та волосся, позичати гроші, впускати в будинок чужу кішку, починати свіжий хліб, піднімати хустку з дороги, а також приймати подарунки від чужих людей.

Також цього дня

У 1732 році народився П'єр Огюстен Карон де Бомарше, французький комедіограф, автор «Севільського цирульника» та «Одруження Фігаро».



1776 – народився Ернст Теодор Амадей Гофман, німецький письменник, композитор, музичний критик, диригент, художник-декоратор.



1848 – у Каліфорнії знайдено золото. Почалася Каліфорнійська "золота лихоманка".



1900 – народився Феодосій Добжанський (Добржанський). Відомий генетик українського походження. Більшу частину життя та основні роботи провів у США.



1924 – у Шамоні (Франція) розпочалися перші зимові Олімпійські ігри. На Ігри прибуло 293 спортсмени, у тому числі 13 жінок із 16 країн. До програми перших Зимових Олімпійських ігор увійшли бобслей, лижний спорт (перегони, стрибки з трампліну, двоборство), швидкісний біг на ковзанах, фігурне катання на ковзанах, хокей. Жінки змагалися лише у фігурному катанні на ковзанах.



1935 - в американському місті Річмонді надійшла у продаж перша партія баночного пива під назвою "Вершковий ель Крюгера" ("Krueger Cream Ale").



1950 – народився Даніель Отой, французький актор («Дівчина на мосту», «Королева Марго», «Хамелеон», «Набережна Орфевр, 36»).



1961 – народилася Настасья Кінскі, німецька кіноактриса («Париж, Техас», «Хрещена мати», «Небо над Берліном 2»).



1984 - випущено перший персональний комп'ютер Apple Macintosh. Він з'явився у продажу за ціною 2495 доларів за штуку.



1986 – народилася Міша Бартон, англо-американська актриса та модель, відома завдяки ролі Марісси Купер у серіалі «Самотні серця».



1986 – американський космічний апарат "Вояджер-2" став першим штучним об'єктом, який досяг Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.



1992 – Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.



1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією та Францією.



2010 – фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії.



2015 — російські терористи «ДНР» обстріляли з «градів» мікрорайон «Східний» у Маріуполі, внаслідок чого загинуло 30 осіб.

Іменини відзначають:

Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Терентій, Федір, Феодосій.



