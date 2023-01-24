Ворог намагався наступати на Куп’янському напрямку

Про стан військових дій на Харківщині на ранок 24 січня щодо російського вторгнення від речника Генерального Штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 23 по 24 січня ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів.
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями.
На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.
Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів:
Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів.
Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні.
Раніше РЕДПОСТ писав, коли, за інформацією ВРУ, буде великий наступ рф на Україну.
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Намагайтеся від ранку тримати себе в руках і не піддаватися емоціям. Ну а якщо не вийде, то хоч просто стримуйте негативні емоції.
У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.
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