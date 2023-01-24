24.01.2023 08:18 Рита Парфенова

Ворог намагався наступати на Куп’янському напрямку

Про стан військових дій на Харківщині на ранок 24 січня щодо російського вторгнення від речника Генерального Штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 23 по 24 січня ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями.



На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:

Гур’їв Козачок,

Стрілеча,

Слобожанське,

Зелене,

Тернова,

Стариця,

Вовчанськ,

Землянки,

Новомлинськ,

Кам’янка,

Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів:

Дворічна,

Гряниківка,

Куп’янськ,

Кучерівка,

Кислівка,

Табаївка,

Крохмальне,

Берестове,

Кругляківка.



Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів.



Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні.

Раніше РЕДПОСТ писав, коли, за інформацією ВРУ, буде великий наступ рф на Україну.



