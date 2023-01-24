24.01.2023 08:41

Зеленський прийняв відставку Тимошенка

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.

Відповідний документ Тимошенко опублікував у мережі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Telegram-канал Кирила Тимошенка.



У своїй публікації, де він офіційно підтвердив, що звільняється з посади, також Тимошенко подякував президенту країни, українцям та ЗСУ.



"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. ... Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко", - написав Тимошенко у своєму посту.



Президент Володимир Зеленський підписав заяву Кирила Тимошенко та вже видав указ про його звільнення з посади заступника глави Офісу президента.

«Звільнити ТИМОШЕНКА Кирила Владленовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою заявою», – йдеться в указі.













