Ігор Терехов звільнив чиновника міськради, який поїхав на відпочинок в Ніццу (відео)

Мер Харькова Ігор Терехов звільнив директора Департаменту землеустрою Харківської міськради Сергія Колесника.
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив у відеозверненні, опублікованому на офіційній Telegram-сторінці мерії, передає РЕДПОСТ.
Раніше в Мережі з'явилися фото чиновника з одного з найдорожчих курортів Лазурного берега Франції, куди він виїхав на відпочинок під час воєнного стану як батько тьох дітей.
«Директор Департаменту землеустрою звільнений за поведінку, несумісну в умовах війни зі статусом людини, що перебуває на держслужбі. Таке буде з кожним, хто дозволить собі щось подібне», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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