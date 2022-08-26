26.08.2022 11:30 Рита Парфенова

Ігор Терехов звільнив чиновника міськради, який поїхав на відпочинок в Ніццу (відео)

Мер Харькова Ігор Терехов звільнив директора Департаменту землеустрою Харківської міськради Сергія Колесника.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив у відеозверненні, опублікованому на офіційній Telegram-сторінці мерії, передає РЕДПОСТ.



Раніше в Мережі з'явилися фото чиновника з одного з найдорожчих курортів Лазурного берега Франції, куди він виїхав на відпочинок під час воєнного стану як батько тьох дітей.



«Директор Департаменту землеустрою звільнений за поведінку, несумісну в умовах війни зі статусом людини, що перебуває на держслужбі. Таке буде з кожним, хто дозволить собі щось подібне», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.