26.08.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

У Харкова з'явилося нове місто-побратим

Угоду про встановлення побратимських відносин 25 серпня, підписали Харківський міський голова Ігор Терехов та бургомістр міста Турку Мінна Арве.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що як зазначила фінський мер, з моменту нападу росії місто Турку підтримує Україну. За її словами, коли свобода і демократія зазнають атак, фінський народ не може залишатися пасивним і мовчати. І тепер, завдяки добре налагодженій ще з початку війни співпраці, Турку та Харків укладають угоду про встановлення між містами партнерських зв'язків.

«Ця угода відкриває широкі можливості різнобічного співробітництва між нашими містами. Вона має як короткострокові, так і довгострокові цілі, і пропонує прямі шляхи для нових ініціатив. Також вона означає безпосередні дії щодо відновлення міста Харкова та рівні сучасні можливості для розвитку співпраці між нашими містами», - зазначила бургомістр.

У свою чергу Ігор Терехов подякував Мінні Арве та всьому фінському народу за надану підтримку та запросив взяти участь у роботі Координаційної ради міст-партнерів, яка була створена для максимально ефективного використання інструменту міжмуніципального співробітництва.

«Наскільки мені відомо, у місті Турку розташована штаб-квартира Організації української діаспори «Українці Фінляндії», що свідчить про вже встановлену співпрацю у культурній та гуманітарній сферах. Впевнений, що в майбутньому на нас чекає ціла низка спільних проєктів, спрямованих на розвиток наших міст та зміцнення зв'язків. Ми добре розуміємо важливість та значущість відкритості суспільства, обміну досвідом та інформацією у різних сферах життєдіяльності наших міст», - наголосив Ігор Терехов.

Серед основних напрямів співробітництва між містами - повоєнне відновлення та реконструкція міста Харкова, стимулювання розвитку підприємництва, обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування, створення умов для можливості обміну школярами тощо.