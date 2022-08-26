26.08.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

Українська збірна з інформатики стала найкращою командою з Європи

Цього року це найкращих результат української збірної від 2005 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що в Індонезії пройшла Міжнародна олімпіада з інформатики, в якій взяло участь 349 представників 88 країн світу.

За результатами олімпіади, збірна України стала найкращою командою з Європи, а також посіла 6-те місце в загальному рейтингу.

Варто зазначити, що це найкращих результат української збірної від 2005 року: дві золоті, одна срібна та одна бронзова медалі.

Таким чином, до складу української команди увійшли:

Роман Янушевський, випускник Київського природничо-наукового ліцею №145, 7-ме місце (золота медаль). Хлопець став кращим учасником з Європи та показав найвищій результат серед українців.

Олег Навер, випускник Кременчуцького ліцею Політ, 14-те місце (золота медаль). Олег став найбільш титулованим українцем за всю історію олімпіади – дві золоті медалі та одна срібна.

Владислав Денисюк, випускник Хмельницького ліцею №17, 59-те місце (срібна медаль).

Дарина Карпенко, учениця 10-го класу (станом на 2021/22 навчальний рік) Хмельницької гімназії №1, 137-ме місце (бронзова медаль).

Керівниками команди були Антон Ципко та Валентин Мельник.

Нагадаємо, абітурієнти подали 65 тисяч заявок для вступу у ВУЗи Харківської області.