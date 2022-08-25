25.08.2022 16:35 Віталій Хінєвіч
Абітурієнти подали 65 тисяч заявок для вступу у ВУЗи Харківської області
Заклади вищої освіти Харківської області отримали від вступників 47 тисяч електронних заяв на здобуття ступеня бакалавра і медичного магістра; магістра – більш ніж 18 тисяч.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що до закладів фахової передвищої освіти Харківщини надійшло понад 9 тисяч електронних заяв на здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра і понад 400 – молодшого бакалавра.
У цей час варто відзначити, що з 25 до 30 серпня розпочинається перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ. Вступники, які в цей період не підтвердять свою участь, не зможуть узяти участь у тестуванні
Для цього потрібно заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці
. Щоб взяти участь у тестуванні спеціальної сесії НМТ також треба пройти і другий етап підтвердження участі з 5 до 7 вересня.
Скласти оцінювання учасники зможуть у період з 12 до 16 вересня. Дата, час і місце проведення тестування буде зазначено в запрошенні, яке буде доступне з 10 вересня.
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