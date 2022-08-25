    
Главная Новини Харкова Освіта Абітурієнти подали 65 тисяч заявок для вступу у ВУЗи Харківської області
25.08.2022  16:35   Віталій Хінєвіч

Абітурієнти подали 65 тисяч заявок для вступу у ВУЗи Харківської області

Заклади вищої освіти Харківської області отримали від вступників 47 тисяч електронних заяв на здобуття ступеня бакалавра і медичного магістра; магістра – більш ніж 18 тисяч.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що до закладів фахової передвищої освіти Харківщини надійшло понад 9 тисяч електронних заяв на здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра і понад 400 – молодшого бакалавра.
 
У цей час варто відзначити, що з 25 до 30 серпня розпочинається перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ. Вступники, які в цей період не підтвердять свою участь, не зможуть узяти участь у тестуванні
 
Для цього потрібно заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці. Щоб взяти участь у тестуванні спеціальної сесії НМТ також треба пройти і другий етап підтвердження участі з 5 до 7 вересня. 
 
Скласти оцінювання учасники зможуть у період з 12 до 16 вересня. Дата, час і місце проведення тестування буде зазначено в запрошенні, яке буде доступне з 10 вересня.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, образование
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.08 Суспільство "Вільні.Незламні.Непереможні": Ігор Терехов погасив нову поштову марку (фото)   25.08 Дороги та транспорт Харківський транспорт змінює режим роботи: дізнайтеся як саме 25.08 Надзвичайні події Нервовий пасажир харківського таксі виявився зловмисником (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 