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25.08.2022  16:44   Дмитро Колонєй

Харківський транспорт змінює режим роботи: дізнайтеся як саме

Стало відомо, як буде курсувати харківський транспорт у четвер та п'ятницю.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ,з плосиланнм на Департаменті інфраструктури, у зв’язку із поверненням до попереднього часу дії комендантської години у Харкові змінюється час роботи громадського транспорту. 

25 серпня 2022 року буде подовжено роботу наземного міського пасажирського транспорту: 

  • автобусні та трамвайні маршрути – до 19:00; 
  • тролейбусні маршрути – до 20:00. 

З 26 серпня 2022 року і до окремого розпорядження наземний міський пасажирський транспорт курсуватиме за наступним графіком: 

  • автобусні та трамвайні маршрути – з 6:30 до 19:00; 
  • тролейбусні маршрути – з 6:30 до 20:00.

Нагадаємо, раніше мі писали про те, що 25 серпня 2022 року Харківський метрополітен працюватиме до 20:00, а з 26 серпня і до окремого розпорядження - з 6:30 до 20:00.  

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, режим работіы, харьков
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