25.08.2022 16:44 Дмитро Колонєй

Харківський транспорт змінює режим роботи: дізнайтеся як саме

Стало відомо, як буде курсувати харківський транспорт у четвер та п'ятницю.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ ,з плосиланнм на Департаменті інфраструктури, у зв’язку із поверненням до попереднього часу дії комендантської години у Харкові змінюється час роботи громадського транспорту.

25 серпня 2022 року буде подовжено роботу наземного міського пасажирського транспорту:

автобусні та трамвайні маршрути – до 19:00;

тролейбусні маршрути – до 20:00.

З 26 серпня 2022 року і до окремого розпорядження наземний міський пасажирський транспорт курсуватиме за наступним графіком:

автобусні та трамвайні маршрути – з 6:30 до 19:00;

тролейбусні маршрути – з 6:30 до 20:00.

Нагадаємо, раніше мі писали про те, що 25 серпня 2022 року Харківський метрополітен працюватиме до 20:00, а з 26 серпня і до окремого розпорядження - з 6:30 до 20:00.