Харківський транспорт змінює режим роботи: дізнайтеся як саме

Стало відомо, як буде курсувати харківський транспорт у четвер та п'ятницю.
Нагадаємо, раніше мі писали про те, що 25 серпня 2022 року Харківський метрополітен працюватиме до 20:00, а з 26 серпня і до окремого розпорядження - з 6:30 до 20:00.
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День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
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