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25.08.2022  14:51   Віталій Хінєвіч

Харківський метрополітен назвав новий графік своєї роботи

У Харківській області змінили час комендантської години.


Харківський метрополітен назвав новий графік своєї роботи
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.
 
Повідомляється, що у зв’язку зі змінами комендантської години у Харківській області, також змінено графік роботи Харківського метрополітену.
 
Метрополітен працюватиме за наступним графіком: 
 
  • 25 серпня (Четвер) - до 20:00;
  • З 26 серпня (П’ятниця) - з 6:30 до 20:00.

Нагадаємо, що з 25 серпня 2022 року та надалі комендантська година триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень.

 

Источник:   Харківській метрополітен
 Тэги:  харьков, метро
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