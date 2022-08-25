Харківський метрополітен назвав новий графік своєї роботи

У Харківській області змінили час комендантської години.
Нагадаємо, що з 25 серпня 2022 року та надалі комендантська година триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень.
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День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
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