25.08.2022 14:51 Віталій Хінєвіч

Харківський метрополітен назвав новий графік своєї роботи

У Харківській області змінили час комендантської години.



Харківський метрополітен назвав новий графік своєї роботи



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.

Повідомляється, що у зв’язку зі змінами комендантської години у Харківській області, також змінено графік роботи Харківського метрополітену.

Метрополітен працюватиме за наступним графіком:

25 серпня (Четвер) - до 20:00;

З 26 серпня (П’ятниця) - з 6:30 до 20:00.

Нагадаємо, що з 25 серпня 2022 року та надалі комендантська година триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень.