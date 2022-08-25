25.08.2022 14:59 Дмитро Колонєй

Арештовані на десятки мільйонів корпоративні права підприємств, пов’язаних з РФ на Харківщині

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.



Прокуратура

Як повідомляє РЕДПОСТ ,з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, розслідується кримінальна справа за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах службовими особами низки підприємств, зареєстрованих на території Харківської області, засновниками яких є російські громадяни та компанії (ч. 2 ст. 209 КК України).

Службові особи чотирьох пов’язаних між собою підприємств Харківської, Дніпропетровської та Львівської областей, кінцевими бенефіціарними власниками яких є російські компанії та дохід від діяльності яких отримує громадянка Російської Федерації, шляхом проведення сумнівних фінансових операцій з російськими компаніями-засновниками легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти. У подальшому вони використовували ці гроші на формування статутного капіталу вищевказаних підприємств.

19 серпня 2022 року за клопотанням прокурорів обласної прокуратури слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на корпоративні права російських компаній на суму майже 72 млн грн. Арештовані корпоративні права передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).