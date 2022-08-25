25.08.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Харків отримав привітання від міст-побратимів

Привітання з Днем міста та Днем Незалежності України надійшли на ім'я Харківського міського голови Ігоря Терехова з-за кордону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що листа надіслав мер італійського міста Болонья Маттео Лепорте. Він зазначив, що із сумом сприйняв новину про нещодавні російські атаки на Харків, які спричинили численні втрати серед цивільного населення.

«Я хочу ще раз підкреслити, що ми рішуче виступаємо проти цих нападів. Ми висловлюємо нашу найбільш рішучу солідарність з українським народом і приєднуємося до вас у святкуванні історичного Дня Незалежності України та дня вашого міста як символів надії та миру», - сказано у листі.

Крім того, вітання надійшло від ГО «Партнерство міст-побратимів Цинциннаті - Харків» (США). Зокрема, там сказано, що жителі американського міста завжди готові прийти на допомогу харків’янам.

«Ми з нетерпінням очікуємо на день, коли зможемо повернутися до Харкова та будемо допомагати у відбудові нашого міста-побратима», - сказано у листі, яке підписав Роберт Херрінг.

Також листа надіслав мер міста Ченстохови (Польща) Кшиштоф Матіящик. Він зазначив, що рф знищила чимало плодів наполегливої праці харків’ян, втім, немає сумнівів у тому, що після перемоги Харків буде квітнути, як і раніше.

«Я бажаю, щоб темні часи закінчилися для Харкова якомога швидше, і щоб Харків довів ще раз світу свою велич, відродившись у час миру та процвітання», - сказано у листі.

Крім того, привітання з 79-ю річницею визволення Харкова та Днем Незалежності України надійшли зі словенського міста Марибор. Зокрема, голова комітету міжнародного та міжміського співробітництва Ігор Юрисич побажав Харкову якнайшвидшого повернення миру та гармонії, які панували у місті під час його візиту минулого серпня.

Також привітання з Днем Незалежності надійшло від Президента польського міста Люблін Кшиштофа Жука. Він висловив переконання, що рішучість громадян і міжнародна солідарність приведуть Україну до перемоги, щоб українці могли жити у власній незалежній, безпечній і демократичній державі та мирно відсвяткувати наступну річницю незалежності.