    
Главная Новини Харкова Влада У новому генеральному плані сучасним IT-технологіям приділятиметься особлива увага - Ігор Терехов
25.11.2022  20:19   Дмитро Колонєй

У новому генеральному плані сучасним IT-технологіям приділятиметься особлива увага - Ігор Терехов

Мер Харкова привітав з професійним святом працівників КП «Міський інформаційний центр».


У новому генеральному плані сучасним IT-технологіям приділятиметься особлива увага - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов подякував фахівцям КП «Міський інформаційний центр» за відданість місту та харків'янам, а також вручив їм почесні грамоти міської ради та почесні грамоти виконкому. 
 
Харківський міський голова зазначив, що через обстріли критичної інфраструктури харків'яни мають подолати чимало труднощів, серед яких - перебої з електро-, водо- і теплопостачанням, а також інтернетом і зв'язком. 
 
«Я уверен, что все вместе мы переживем эти нелегкие испытания и пойдем дальше. И тут очень многое будет зависеть от новых информационных технологий, диджитализации, от всего того, что должно дать мощный импульс развитию Харькова», - наголосив міський голова. 
 
Привітав з професійним святом працівників КП «Міський інформаційний центр» мер Харкова Ігор Терехов
 
Також він зазначив, що у новому генеральному плані розвитку міста сучасним IT-технологіям приділятиметься особлива увага. 
 
Нагадаємо, День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні відзначали 16 листопада. 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, поздравления, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.11 ЖКГ Энергетики полностью восстановили водо- и электроснабжение в Харькове - Ігор Терехов 24.11 Влада Про відновлення подачі енергії в Харкові та відкриття пунктів обігріву розповів Ігор Терехов 23.11 Суспільство Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі України"- Ігор Терехов звернувся до харків'ян
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 