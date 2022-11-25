25.11.2022 20:19 Дмитро Колонєй

У новому генеральному плані сучасним IT-технологіям приділятиметься особлива увага - Ігор Терехов

Мер Харкова привітав з професійним святом працівників КП «Міський інформаційний центр».



У новому генеральному плані сучасним IT-технологіям приділятиметься особлива увага - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов подякував фахівцям КП «Міський інформаційний центр» за відданість місту та харків'янам, а також вручив їм почесні грамоти міської ради та почесні грамоти виконкому.

Харківський міський голова зазначив, що через обстріли критичної інфраструктури харків'яни мають подолати чимало труднощів, серед яких - перебої з електро-, водо- і теплопостачанням, а також інтернетом і зв'язком.

«Я уверен, что все вместе мы переживем эти нелегкие испытания и пойдем дальше. И тут очень многое будет зависеть от новых информационных технологий, диджитализации, от всего того, что должно дать мощный импульс развитию Харькова», - наголосив міський голова.

Також він зазначив, що у новому генеральному плані розвитку міста сучасним IT-технологіям приділятиметься особлива увага.

Нагадаємо, День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні відзначали 16 листопада.