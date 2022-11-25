    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розшукують чоловіка, який охороняв спокій окупантів під Харковом (фото)
25.11.2022  20:59   Дмитро Колонєй

Розшукують чоловіка, який охороняв спокій окупантів під Харковом (фото)

Правоохоронці заочно поінформували мешканця Куп’янська про підозру у співпраці з ворогом під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, чоловік з Куп’янська під час окупації міста став співпрацювати з ворогом, добровільно зайнявши посаду «дільничного інспектора» у «відділі дільничних інспекторів поліції Куп’янська» окупаційної адміністрації. 
 
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.11 Надзвичайні події Під Харковом чоловік писав на стінах проросійські гасла (фото) 22.11 Надзвичайні події Чоловіки забезпечували перевезення окупантів під Харковом (фото) 19.11 Надзвичайні події Під Харковом чекає на суд жінка, яка вихваляла на телебаченні окупантів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 