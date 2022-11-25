Розшукують чоловіка, який охороняв спокій окупантів під Харковом (фото)

Правоохоронці заочно поінформували мешканця Куп’янська про підозру у співпраці з ворогом під Харковом.
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