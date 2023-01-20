    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Жінка займалася бюджетом міста Харківщини при окупантах
20.01.2023  16:58   Дмитро Колонєй

Жінка займалася бюджетом міста Харківщини при окупантах

Викрито мешканку Харківщини, яка допомогла ворогу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 44-річна мешканка Куп’янська під час окупації міста добровільно зайняла посаду «исполняющей обязаности главного специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета управления финансов» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области» та під час спіпрорбітництва з ворогом:
 
  • складала та виконувала бюджет «ВГА Купянского района Харьковской области» у частині витрачання бюджетних коштів,
  • перевіряла бюджетні установи щодо цільового витрачання ними бюджетних коштів. 
 
Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
 
Жінці загрожує позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти років або довічним позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про мешканця Харківщини з російским паспортом, який обкрадав односельців разом із окупантами.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.01 Надзвичайні події Жінка виявляла та видавала окупантам українських патріотів під Харковом 18.01 Надзвичайні події Під Харковом жінка стала керівником окупаційної адміністрації та зірвала прапор України 17.01 Надзвичайні події Під Харковом чоловік став керувати фінансами при окупантах, а його син розтрощив Герб України
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 