20.01.2023 16:58 Дмитро Колонєй

Жінка займалася бюджетом міста Харківщини при окупантах

Викрито мешканку Харківщини, яка допомогла ворогу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 44-річна мешканка Куп’янська під час окупації міста добровільно зайняла посаду «исполняющей обязаности главного специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета управления финансов» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области» та під час спіпрорбітництва з ворогом:

складала та виконувала бюджет «ВГА Купянского района Харьковской области» у частині витрачання бюджетних коштів,

перевіряла бюджетні установи щодо цільового витрачання ними бюджетних коштів.

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Жінці загрожує позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти років або довічним позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



