20.01.2023 17:20 Рита Парфенова

Харківські слідчі розповіли, як збирають ДНК загиблих у Ізюмі (фото)

Криміналісти та слідчі працюють з ДНК знайдених тіл на Ізюмському кладовищі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.



«На цей час слідчі відібрали ДНК у всіх, щодо кого звертались, і тепер продовжуємо збір даних невстановлених загиблих. Через те, що тіла лежали в землі більше ніж півроку, взяти в них зразок ДНК складно. Але ми знайшли вихід - відбираємо кістковий мозок з деяких кісток, і аналіз з них відправляємо до наших лабораторій», – розповів Сергій Болвінов.



