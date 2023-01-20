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20.01.2023  17:20   Рита Парфенова

Харківські слідчі розповіли, як збирають ДНК загиблих у Ізюмі (фото)

Криміналісти та слідчі працюють з ДНК знайдених тіл на Ізюмському кладовищі

У Харківській області криміналісти та слідчі працюють з ДНК знайдених тіл на Ізюмському кладовищі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

«На цей час слідчі відібрали ДНК у всіх, щодо кого звертались, і тепер продовжуємо збір даних невстановлених загиблих. Через те, що тіла лежали в землі більше ніж півроку, взяти в них зразок ДНК складно. Але ми знайшли вихід - відбираємо кістковий мозок з деяких кісток, і аналіз з них відправляємо до наших лабораторій», – розповів Сергій Болвінов.
 
У Харківській області криміналісти та слідчі працюють з ДНК знайдених тіл на Ізюмському кладовищі У Харківській області криміналісти та слідчі працюють з ДНК знайдених тіл на Ізюмському кладовищі
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за допомогою ДНК-аналізу у лабораторії в Ізюмі встановлені перші родинні зв’язки із жертвами окупантів.

 


Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  изюм, днк, харьков, агрессия россии
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