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30.12.2022  18:04   Дмитрий Колоней

Жертви окупантів у Ізюмі: під Харковом встановлені перші родинні зв’язки із загиблими

За тиждень вдалося встановити особистості десятків жертв окупантів під Харковом.

Впізнані загиблі у Ізюмі: Вдалося встановити особистості десятків жертв окупантів під Харковом за тиждень
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, за тиждень роботи ДНК-лабораторії працівниками слідчого управління проведено дослідження буквального епітелію та визначено ДНК-профілі близько 30 осіб, які мають родинні зв'язки із загиблими в Ізюмі. 
 

Як відбувається встановлення родинних зв'язків

 
  1. Громадяни, які розшукують своїх родичів, звертаються до лабораторії,
  2. У них відбирають зразки ДНК.
  3. Ідентифікація здійснюється шляхом порівняння ДНК-профілів загиблих із їх родичами.
  4. На першому етапі роботи приладу встановлюється  та розміщуються у базі даних Аnde ДНК-профілі осіб, які мають родинні зв'язки із загиблими.
  5. На другому етапі встановлюються ДНК-профілі загиблих.
  6. Третім етапом є їх ідентифікація.
Впізнані загиблі у Ізюмі: Вдалося встановити особистості десятків жертв окупантів під Харковом за тиждень
 
 
Тэги:  агрессия россии, изюм, харьков
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