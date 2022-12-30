30.12.2022 18:04 Дмитрий Колоней
Жертви окупантів у Ізюмі: під Харковом встановлені перші родинні зв’язки із загиблими
За тиждень вдалося встановити особистості десятків жертв окупантів під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, за тиждень роботи ДНК-лабораторії працівниками слідчого управління проведено дослідження буквального епітелію та визначено ДНК-профілі близько 30 осіб, які мають родинні зв'язки із загиблими в Ізюмі.
Як відбувається встановлення родинних зв'язків
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Громадяни, які розшукують своїх родичів, звертаються до лабораторії,
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У них відбирають зразки ДНК.
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Ідентифікація здійснюється шляхом порівняння ДНК-профілів загиблих із їх родичами.
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На першому етапі роботи приладу встановлюється та розміщуються у базі даних Аnde ДНК-профілі осіб, які мають родинні зв'язки із загиблими.
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На другому етапі встановлюються ДНК-профілі загиблих.
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Третім етапом є їх ідентифікація.
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