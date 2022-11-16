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16.11.2022  18:05   Віталій Хінєвіч

Під час ексгумації тіла людини окупанти обстріляли Куп'янськ

Правоохоронці проводили ексгумацію тіла загиблої.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 16 листопада правоохоронці проводили ексгумацію загиблої жінки в місті Куп'янськ Харківської області. Громадянка загинула 15 вересня внаслідок ворожого обстрілу.
 
Під час слідчих дій ворог почав обстрілювати Куп'янськ. Снаряд потрапив на територію будинку, його 76-річна власниця загинула, їй відірвало голову.
 
Окрім цього, осколкове поранення отримав правоохоронець.
 
Розпочато досудове розслідування згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області ексгумували труп чоловіка.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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