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16.11.2022  16:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували труп чоловіка

Прокурори спільно з голландськими експертами ексгумували труп чоловіка, який загинув від обстрілу окупантів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 15листопада у селі Кутузівка прокурори спільно з голландською місією з Міжнародного кримінального суду ексгумували залишки тіла 35-річного місцевого мешканця.
 
Встановлено, що у квітні чоловік, перебуваючи у власному будинку, загинув внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ. Ворожий снаряд влучив прямо у його будинок. 
 
Наразі труп чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.
 
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Нагадаємо, у Харківській області здійснили ексгумацію жертв окупантів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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