16.11.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували труп чоловіка

Прокурори спільно з голландськими експертами ексгумували труп чоловіка, який загинув від обстрілу окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 15листопада у селі Кутузівка прокурори спільно з голландською місією з Міжнародного кримінального суду ексгумували залишки тіла 35-річного місцевого мешканця.

Встановлено, що у квітні чоловік, перебуваючи у власному будинку, загинув внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ. Ворожий снаряд влучив прямо у його будинок.

Наразі труп чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Харківській області здійснили ексгумацію жертв окупантів.